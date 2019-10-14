Женщина с длинной фамилией. Аннегрет Крамп-Карренбауэр как преемница Меркель и критик Крыма Подробнее

Парламентарий заметил, что немецкий политик неглубоко понимает ситуацию с Крымским полуостровом, поскольку она плохо знает, что именно происходило в 2014 году в Незалежной.

«Она не знает историю Крыма, например, тот факт, что Крым был бессовестно передан в 1954-м году безо всяких референдумов, никого тогда не спрашивали», — напомнил сенатор.

Если же Крамп-Карренбауэр знает об этом, то по словам Цекова, она не хочет улучшать отношения с Москвой и подводит свою теорию под те ограничительные меры, которым она намерена следовать.