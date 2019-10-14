Сенатор Цеков: преемница Меркель неглубоко понимает ситуацию с Крымом
Член Совфеда Сергей Цеков обсудил с ИА НСН слова лидера Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости поддерживать добрососедские отношения с Россией. При этом, по ее мнению, в вопросе с Крымом было «нарушено» международное право.
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Парламентарий заметил, что немецкий политик неглубоко понимает ситуацию с Крымским полуостровом, поскольку она плохо знает, что именно происходило в 2014 году в Незалежной.
«Она не знает историю Крыма, например, тот факт, что Крым был бессовестно передан в 1954-м году безо всяких референдумов, никого тогда не спрашивали», — напомнил сенатор.
Если же Крамп-Карренбауэр знает об этом, то по словам Цекова, она не хочет улучшать отношения с Москвой и подводит свою теорию под те ограничительные меры, которым она намерена следовать.