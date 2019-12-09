Сенатор Цеков: переговоры в «нормандском формате» станут отправной точкой для Зеленского в его роли миротворца

Путин встретится с Зеленским после переговоров «нормандской четверки» Подробнее

«В целом сейчас просматриваются два пути прогресса, которого Украина может достичь в ходе диалога „нормандской четверки“. Это результаты, которые Зеленский способен привезти из Парижа», — заметил член Комитета Совфеда по международным делам.

По его словам, первый путь прогресса заключается в разведении сил по всей линии разграничения конфликта, а не только в Петровском и Золотом. Второй этап — массовый обмен пленными «всех на всех». Парламентарий пояснил, что в основе этого «символического термина» лежит не просто передача всех задержанных, а повальная амнистия с обеих сторон, закрытие уголовных дел и прекращение судебных преследований. Однако на деле это будет сделать непросто, так как было много жертв и не все с обеих сторон готовы к прощению.

По мнению сенатора, сегодняшние переговоры станут для действующего лидера Незалежной отправной точкой в его роли миротворца.

«И дальнейшие действия этого политика покажут, действительно ли он хочет прекратить войну, или, подобно своему предшественнику, намерен играть в политические игры жизнями соотечественников», — резюмировал Цеков.