Сенатор Цеков ответил пословицей о халве на слова Эрдогана о Крыме

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков вспомнил русскую пословицу о халве, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий политик заявил о непризнании Крыма российским.

«Вспоминается русская пословица: „Сколько ни говори ‚халва‘, во рту слаще не станет“. Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится», — заявил Цеков РИА «Новости».

Он рекомендовал Эрдогану реально взглянуть на ситуацию и понять, какую важную роль играет Крым для России. Полуостров, по его словам, веками был связан с РФ. Кроме того, он является колыбелью великого русского православия. На этой территории всегда жило много русских, и там находится главная военная база Черноморского флота. По его мнению, Крым будет всегда находиться в составе Российской Федерации.

Цеков заявил, что Турция не сильно заботилась о крымских татарах во время нахождения Крыма в составе Украины, когда у них было много проблем. Сейчас трудности стали решаться.

«А Эрдоган подобными заявлениями подогревает конфронтационные настроения в среде крымских татар, фактически не желая стабильности в Крыму, и это нас очень беспокоит», — заключил сенатор.

Ранее Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что важно сохранить территориальную целостность Украины, в том числе и Крым. Он заявил, что турецкие власти не признают «аннексию» Крыма.