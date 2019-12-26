Сенатор Цеков оценил разработку США тактики информационной войны против России

Парламентарий напомнил, что Вашингтон постоянно ведет против России информационную войну. По его мнению, это некий смысл для американского сообщества, поэтому ничего удивительного в таких сообщениях нет. Цеков добавил, что Россия хорошо понимает менталитет и характер США и эффект от любых тактик информационной войны против Москвы будет слабым.

«Так что никакой пропаганде с их стороны мы не поддаемся», — подытожил член Комитета Совфеда по международным делам.