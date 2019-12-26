Сенатор Цеков оценил разработку США тактики информационной войны против России
Сенатор Сергей Цеков обсудил с RT сообщение о том, что киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны против России, дабы предотвратить «вмешательство» в президентские выборы 2020 года.
Парламентарий напомнил, что Вашингтон постоянно ведет против России информационную войну. По его мнению, это некий смысл для американского сообщества, поэтому ничего удивительного в таких сообщениях нет. Цеков добавил, что Россия хорошо понимает менталитет и характер США и эффект от любых тактик информационной войны против Москвы будет слабым.
«Так что никакой пропаганде с их стороны мы не поддаемся», — подытожил член Комитета Совфеда по международным делам.