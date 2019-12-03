Сенатор Цеков отреагировал на слова Порошенко о прямых закупках газа у России

Порошенко: Украина не нуждается в российском газе Подробнее

По мнению парламентария, подобные заявление говорят о том, что экс-президент Украины «не государственный человек». Это подтверждает и его пятилетняя деятельность на посту главы государства. Цеков напомнил, что Украина закупает у Европы газ по более высокой цене, нежели у России.

«Он абсолютно не задумывается над тем, что если цена будет ниже, соответственно, цена будет ниже и для рядового гражданина Украины, а обездоленных людей на Украине более чем достаточно», — подытожил член Комитета Совфеда по международным делам.