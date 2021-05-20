Сенатор Цеков назвал Зеленского «артистом», который постоянно врет

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в день двухлетия с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины заявил, что он не оправдал ожиданий граждан, написало ИА НСН.

Сенатор заметил, что сперва надежды и перспективы были, ведь Зеленский в период предвыборной кампании говорил верные вещи. Теперь ожидать от президента положительных действий не приходится.

«Зеленский действует как профессиональный артист и популист. Он замеряет рейтинги и, в зависимости от мнений граждан Украины, принимает решения, чтобы повысить их», — подчеркнул Цеков.

По его мнению, решения лидера Украины приведут к полному упадку в стране. Член Совфеда уверен, что основной проблемой Зеленского является его постоянное вранье. Он привел в пример слова президента о нарушении прав человека в Крыму. Как заметил Цеков, глава государства говорит только о территории полуострова и почти не вспоминает о населении.