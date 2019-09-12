Сенатор Тимофеева объяснила увольнение Болтона

Трамп объяснил, почему уволил Болтона Подробнее

Сенатор напомнила о воинственной риторике и жесткой антироссийской позиции Болтона, которая противоречила курсу и парадигме Дональда Трампа.

По мнению Тимофеева, бывший советник президента США, делая агрессивные заявления, руководствовался интересами бизнеса и транснациональных корпораций, а не интересами собственного государства. Что касается Трампа, то погруженность во внутреннеполитические вопросы имела для него первостепенное значение, заметила сенатор.

«Для Болтона же — поступательно-наступательные движения по принуждению всех стран к той политике, которую Соединенные Штаты предлагают», — пояснила член Совфеда.