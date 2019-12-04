Сенатор Совфеда упрекнул США в начале визовой войны

Вашингтон ведет против России не только санкционную и информационную войну, но и визовую. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Сенатор отметил последовательность отказа российским делегациям в визах США. На этот раз разрешения на въезд не получили члены делегации Федерального казначейства России и глава одного из департаментов МИД, которые должны были принять участие в деловых мероприятиях.

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«Ко всем так называемым войнам между нами — информационной, санкционной — добавилась еще одна: визовая. Это общая тенденция нарастания недружественных акций на всех направлениях», — сказал Морозов РИА «Новости».

При этом член Совета Федерации отметил беспрецедентность «враждебной» по отношению к России стратегии США. Морозов отметил, что не припомнит, чтобы враждебность демонстрировалась «по всем азимутам».

Посольство России в США сообщило, что из-за отказа в визах делегация казначейства не смогла посетить конференцию Международного института регулирования аудиторской профессии, которая проходила в Вашингтоне 3 декабря.

Кроме того, в Нью-Йорк на Молодежный форум не попал директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов. По словам дипломатов, американские власти последовательно ограничивают въезд российских официальных лиц и срывают переговорные форматы.