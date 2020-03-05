Сенатор Совфеда разъяснил изменения в системе оплаты больничных

Законопроект о выплатах по больничным и отпускам, который разработал Минтруд, изменит уже существующую систему. При этом никакой лишней нагрузки на бюджет не будет, объяснила в разговоре с «360» член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Сенатор пояснила, что абсолютно все упомянутые в документе выплаты производятся и сейчас. Дополнительных расходов на претворение проекта закона в жизнь не требуется.

«Фонд социального страхования переводит средства работодателю, а тот уже делает необходимые выплаты сотрудникам», — пояснила Кусайко.

Цепочка «ФСС — работодатель — гражданин» просто станет короче, а качество и уровень обслуживания граждан вырастут.

«Законопроект изменяет саму систему оплаты. Случаи касаются оплаты листка нетрудоспособности, в том числе пособия по беременности и родам, отпуска сверх установленных Трудовым кодексом дней. И — важный момент — в тех случаях, когда необходимо компенсировать погребение», — напомнила член комитета Совфеда.

По мнению Кусайко, предложение Минтруда гарантирует гражданам получение страховых выплат. Кроме того, новшество в том числе способствует реализации национального проекта «Цифровая экономика». Уже сейчас больничные оформляют в электронном виде.

«Есть возможность сразу переводить документ в Фонд социального страхования. То есть не работодатель будет это делать, а ФСС — фиксировать случаи, когда необходима страховая выплата, и оплачивать», — заключила Татьяна Кусайко.

Ее коллега и зампред комитета Валерий Рязанский тоже с одобрением отнесся к инициативе переложить на ФСС обязанности по страховым выплатам для сотрудников предприятий. Идею он назвал «надежной моделью».