Сенатор Совфеда поддержал предложение сделать 31 декабря выходным днем
Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днемПодробнее
«Проект Федерального закона прописан достаточно хорошо. Концепция закона, в общем, понятная: сделать так, чтобы каждый раз не принимать каких-то дополнительных решений по 31 числу. То рабочий, то не рабочий, то праздничный, то предпраздничный… На мой взгляд, это инициатива, которую могут поддержать», — отметил Рязанский.
Собеседник подчеркнул, что в предложении парламентариев есть смысл, потому что 31 декабря всегда избыточная толкучка в транспорте и прочая суета.
Одним из автором нового законопроекта стал глава думского комитета по труду и соцзащите Ярослав Нилов. Вместе с ним над документом трудились вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, руководитель комитета Госдумы по федеративному устройству Алексей Диденко, а также депутат Елена Строкова и член Совфеда Сергей Леонов.
Парламентарии предлагают распределять баланс рабочих и нерабочих дней в году таким образом, чтобы 31 декабря всегда был выходным днем. По их мнению, такой вариант устроит как работников, так и работодателей.