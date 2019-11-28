Сенатор Совфеда поддержал предложение сделать 31 декабря выходным днем

Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем. Глава комитета Совета Федерации Валерий Рязанский во время беседы с «360» допустил, что законопроект может получить поддержку, потому что он хорошо прописан и будет полезен.

Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем Подробнее

«Проект Федерального закона прописан достаточно хорошо. Концепция закона, в общем, понятная: сделать так, чтобы каждый раз не принимать каких-то дополнительных решений по 31 числу. То рабочий, то не рабочий, то праздничный, то предпраздничный… На мой взгляд, это инициатива, которую могут поддержать», — отметил Рязанский.

Собеседник подчеркнул, что в предложении парламентариев есть смысл, потому что 31 декабря всегда избыточная толкучка в транспорте и прочая суета.

Одним из автором нового законопроекта стал глава думского комитета по труду и соцзащите Ярослав Нилов. Вместе с ним над документом трудились вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, руководитель комитета Госдумы по федеративному устройству Алексей Диденко, а также депутат Елена Строкова и член Совфеда Сергей Леонов.

Парламентарии предлагают распределять баланс рабочих и нерабочих дней в году таким образом, чтобы 31 декабря всегда был выходным днем. По их мнению, такой вариант устроит как работников, так и работодателей.