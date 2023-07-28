Власть 28 июля 2023, 11:29 Сенатор Рукавишникова рассказала, что трудовые права педагогов в России защитят долгосрочными контрактами

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С преподавателями вузов больше не будут заключать трудовые договоры сроком на год и менее, их трудовые права защитят поправки, которые могут вступить в силу уже в сентябре 2023 года. Об этом «Парламентской газете» рассказала сенатор Ирина Рукавишникова.

Она объяснила, что таким образом хотят защитить преподавателей и их интересы. Потому что годовые договоры не давали уверенности с завтрашнем дне и будущем в целом. Кроме того, нередко руководство начинало манипулировать сотрудниками, которые боялись, что с ними могут не перезаключить контракт.

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