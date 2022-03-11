Сенатор Рукавишникова будет представлять Совет Федерации в Конституционном суде

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова стала полномочным представителем палаты регионов в Конституционном суде. Об этом сообщила «Парламентская газета».

«Мы консультировались по поводу качеств профессиональных Ирины Валерьевны с коллегами в Конституционном суде. Ирина Валерьевна получила самую высокую оценку», — отметил глава комитета Андрей Клишас.