Сенатор Рязанский рассказал о новом стиле взаимодействия Совфеда с Госдумой

По его словам, раньше у Госдумы «были постоянные противоречия и политические смысловые стычки с Совфедом», но «после прихода Валентины Ивановны очень заметно поменялся стиль работы СФ, взаимодействия с ГД».

«Сенат стал действительно представлять интересы регионов, ушла избыточная политизированность. Каждый из сенаторов представлял региональную власть», — уточнил он.