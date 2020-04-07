Сенатор Рязанский рассказал о новом стиле взаимодействия Совфеда с Госдумой
Валентина Матвиенко за годы работы поменяла культуру взаимодействия Совфеда и Госдумы — рассказал сенатор Валерий Рязанский. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, раньше у Госдумы «были постоянные противоречия и политические смысловые стычки с Совфедом», но «после прихода Валентины Ивановны очень заметно поменялся стиль работы СФ, взаимодействия с ГД».
«Сенат стал действительно представлять интересы регионов, ушла избыточная политизированность. Каждый из сенаторов представлял региональную власть», — уточнил он.