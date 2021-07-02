Сенатор рекомендовал привиться от коронавируса перед отпуском за границей

Россияне, которые собираются отдыхать в странах даже с благоприятной эпидемиологической обстановкой, должны привиться от коронавируса перед путешествием за границу. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

«Есть страны с более благополучной обстановкой по коронавирусу, есть с менее благополучной. В Евросоюзе в среднем привито около 30% населения: где-то больше, где-то меньше. Там обстановка более или менее благоприятная, но там тоже кое-где отмечается рост заболеваемости», — сказал Круглый ТАСС.

По его словам, опасность сейчас есть везде. Поэтому нужно прививаться и соблюдать меры предосторожности. Он предостерег граждан от покупок фальшивых сертификатах о вакцинации.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что россияне должны отслеживать все риски, которые связаны с распространением новых штаммов коронавируса, при планировании летнего отпуска.

Она отметила, что эпидемическая ситуация сейчас очень быстро меняется в мире. Представитель ВОЗ о добавила, что один человек в толпе может заразить 10 или даже 20 человек.