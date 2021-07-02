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    02 июля 2021, 07:53

    Сенатор рекомендовал привиться от коронавируса перед отпуском за границей

    Наза Салех Захи

    Россияне, которые собираются отдыхать в странах даже с благоприятной эпидемиологической обстановкой, должны привиться от коронавируса перед путешествием за границу. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

    Сенатор рекомендовал привиться от коронавируса перед отпуском за границей

    «Есть страны с более благополучной обстановкой по коронавирусу, есть с менее благополучной. В Евросоюзе в среднем привито около 30% населения: где-то больше, где-то меньше. Там обстановка более или менее благоприятная, но там тоже кое-где отмечается рост заболеваемости», — сказал Круглый ТАСС.

    По его словам, опасность сейчас есть везде. Поэтому нужно прививаться и соблюдать меры предосторожности. Он предостерег граждан от покупок фальшивых сертификатах о вакцинации.

    Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что россияне должны отслеживать все риски, которые связаны с распространением новых штаммов коронавируса, при планировании летнего отпуска.

    Она отметила, что эпидемическая ситуация сейчас очень быстро меняется в мире. Представитель ВОЗ о добавила, что один человек в толпе может заразить 10 или даже 20 человек.