Сенатор рассказал о способах защиты Крымского моста от нападений

Украинская сторона заявила о возможном ударе по Крымскому мосту. Однако переправа через Керченский пролив находится под надежной охраной, сказала сенатор от республики полуострова Ольга Ковитиди. Ее слова привело РИА «Новости»

Крымский мост надежно защищен системами ПВО С-400 и «Панцирь С-1». Также дороги к полуострову охраняет серьезнейшая система гидролокации, исключающая попытки подводных диверсий.

«Мы и раньше понимали: хочешь мира — готовься к войне. Поэтому Крымский мост является в настоящее время самым защищенным мостом в мире», — сказала Ковитиди.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о еще одном «инструменте» защиты моста. По его словам, попытка ВСУ открыть огонь по этой магистрали не останется без ответа. Россия нанесет ответный удар. Цель, по которой будут бить Вооруженные силы РФ, Медведев не назвал. Украинская сторона отлично понимает, что это будет за мишень, сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отреагировал на заявления о возможном ударе по Крымскому мосту. По его словам, украинская сторона таким образом анонсировала теракт.