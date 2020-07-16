facebook_pixel
    16 июля 2020, 18:15

    Сенатор раскритиковал обвинения России во вмешательстве в выборы в Великобритании

    Дарья Морозова

    Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил мнение о высказывании главы Форин Офис Доминика Рааба насчет вмешательства России в парламентские выборы в Великобритании в прошлом году. Об этом сообщил RT.

    По его словам, «они вообще уже не верят, наверное, в то, что что-то может проходить в их государствах без вмешательства извне». Также сенатор сказал, что нет никаких доказательств этих обвинений.

    «Это болезнь, которая называется русофобией. Это свидетельствует о невысоком уровне политической культуры в этих странах», — считает Цеков.