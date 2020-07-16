Сенатор раскритиковал обвинения России во вмешательстве в выборы в Великобритании

По его словам, «они вообще уже не верят, наверное, в то, что что-то может проходить в их государствах без вмешательства извне». Также сенатор сказал, что нет никаких доказательств этих обвинений.

«Это болезнь, которая называется русофобией. Это свидетельствует о невысоком уровне политической культуры в этих странах», — считает Цеков.