Сенатор раскритиковал обвинения России во вмешательстве в выборы в Великобритании
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил мнение о высказывании главы Форин Офис Доминика Рааба насчет вмешательства России в парламентские выборы в Великобритании в прошлом году. Об этом сообщил RT.
По его словам, «они вообще уже не верят, наверное, в то, что что-то может проходить в их государствах без вмешательства извне». Также сенатор сказал, что нет никаких доказательств этих обвинений.
«Это болезнь, которая называется русофобией. Это свидетельствует о невысоком уровне политической культуры в этих странах», — считает Цеков.