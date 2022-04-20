Сенатор Пушков заявил, что Молдавия может оказаться в мусорном ведре истории

Высказывания президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленте и принятыми к этому символу победы санкциях раскритиковал российский сенатор Алексей Пушков в Telegram. Он напомнил о незавидной судьбе противников георгиевской ленточки.

«Что касается сути закона, который утвердила Санду, как и ее заявления о „преступности“ георгиевской ленты и „мусорном ведре истории“, то ей следует напомнить, что в этом ведре уже оказались многие враги георгиевской ленты», — заявил Пушков.

Он призвал Санду быть осторожнее, когда он высказывается в адрес России и ее символов. Сенатор напомнил, что Молдавии нечем платить за российский газ.

Ранее молдавский президент сообщила о подписании закона, который запрещает использовать георгиевскую ленту. При этом она подчеркнула, что это решение не скажется на праздновании Дня Победы и планах почтить память павших героев. Санду выразила мнение, что место символов, подобных георгиевской ленте, «в мусорном ведре истории». По ее словам, Молдавия остается нейтральной страной.