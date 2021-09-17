Сенатор Пушков высмеял заявление США о военном альянсе AUKUS

Сенатор Алексей Пушков иронично высказался о заявлении США по поводу военно-политического альянса AUKUS. Штаты подчеркнули, что деятельность организации не направлена против других стран, в частности Китая.

«Ну конечно же! Это вообще формат доставки плюшевых мишек в страны Индийского и Тихого океанов», — пошутил Пушков на своей странице в Twitter.

В интервью «Парламентской газете» он заявил, что союз не представляет опасности для России, хотя все три страны выступают против отношений и сотрудничества РФ и Китая.

AUKUS — трехсторонний оборонный альянс, который образовали США, Великобритания и Австралия. В рамках организации страны будут работать над созданием оборонных технологий, в том числе квантовых технологий, автономных систем вооружений на основе искусственного интеллекта и вычислительной техники.

Австралия в первый раз в истории получит возможность строительства атомных подводных лодок. Государства в своем совместном заявлении отметили, что намерены сохранять лидерство в сфере нераспространения ядерного оружия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно изучает информацию об АUКUS. По его словам, нужно понять задачи и цели альянса, но информации на этот счет пока мало. Об этом написало РИА «Новости».