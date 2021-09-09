Сенатор Пушков связал желание ЕС создать свою армию с «афганским синдромом»

Провал в Афганистане еще долго будет аукаться США, и создание единой армии Евросоюза будет не единственным последствием. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя опасения генсека НАТО Йенса Столтенберга из-за планов создания сил быстрого реагирования ЕС.

Глава Североатлантического альянса ранее предостерег от создания единой армии Евросоюза. Столтенберг выразил опасения в связи с тем, что это может вызвать раскол в союзничестве США и ЕС, а также разобщить Европу. При этом он сказал, что европейская армия никогда не сможет заменить НАТО.

Желание создать независимые от альянса вооруженные силы ЕС возросло на фоне растущего недоверия к США и их готовности защитить союзников, отметил российский сенатор.

«НАТО в тревоге. „Афганский синдром“ распространился на Европу», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Такие настроения показательны сами по себе, даже если это утопия, подчеркнул парламентарий. Сенатор обратил внимание на то, что европейские лидеры еще не твердили об этом с такой настойчивостью.