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    18 марта 2022, 14:34

    Сенатор Пушков прокомментировал судебный иск Техаса против компании Meta

    Дарья Морозова

    Сенатор Алексей Пушков высказал мнение о судебного иске, который подал прокурор штата Техас Кен Пакстон против компании Meta из-за незаконного сбора биометрических данных пользователей. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

    По мнению Пушкова, это обман, который следует прекратить. Компания Meta может получить огромный штраф.

    «Судя по всему, не все в Техасе хотят жить в мире Матрицы, упорно сооружаемом ИТ-гигантами», — написал Пушков в свое Telegram-канале.