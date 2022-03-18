Сенатор Пушков прокомментировал судебный иск Техаса против компании Meta
Сенатор Алексей Пушков высказал мнение о судебного иске, который подал прокурор штата Техас Кен Пакстон против компании Meta из-за незаконного сбора биометрических данных пользователей. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
По мнению Пушкова, это обман, который следует прекратить. Компания Meta может получить огромный штраф.
«Судя по всему, не все в Техасе хотят жить в мире Матрицы, упорно сооружаемом ИТ-гигантами», — написал Пушков в свое Telegram-канале.