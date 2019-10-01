Сенатор Пушков оценил слова Макрона о возвращении РФ в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter отреагировал на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Россия должна оставаться в Совете Европы и продолжать работу в ПАСЕ. Парламентария процитировало ИА RNS.
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По мнению Пушкова, представители Украины, Грузии и прибалтийских республик грубо просчитались, отказавшись участвовать в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения российских делегатов.
«Этот и есть ответ (заявление Макрона о возвращении РФ в ПАСЕ — прим. ред.) тяжеловесов Европы на украинские и прибалтийские демарши», — заметил Пушков.