Сенатор Пронюшкин заявил, что разместил информацию о смерти Жириновского случайно

Сенатор Александр Пронюшкин объяснил на видео, каким образом стал источником информации о смерти Жириновского. По словам политика, знакомые переслали ему сообщение в одном из Telegram-каналов, а он случайно опубликовал его в своем Telegram-канале, где оно провисело полчаса.

Пронюшкин отметил, что усомнился в правдивости данных и решил уточнить их у коллег.

«При пересылке текста информация попала в несколько личных чатов, в том числе канал, где публикуется информация о моей деятельности. Буквально через несколько минут я обнаружил, что непроверенная информация попала в мой канал и ее начали обширно распространять дальше со ссылкой на мое имя», — рассказал сенатор.

Он напомнил, что удалил сообщение и опубликовал официальное подтверждение, а также подчеркнул, что никаких комментариев по непроверенной информации не давал и «ни на каких ресурсах не подтверждал — ни от себя, ни от лица партии ЛДПР».

«Прошу не считать пересылку информации, полученной от других лиц, моим собственным мнением. ЛДПР приложит все усилия, чтобы наказать лжецов», — резюмировал Пронюшкин.

Он извинился за то, что не объяснил недоразумение раньше, и отметил, что находится в дороге — едет из Москвы в родной регион.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу с ковидом в феврале. На фоне долгого лечения 75-летнего политика то и дело возникали слухи об ухудшении его состояния, однако в партии их неизменно опровергали. Очередной слух — на сей раз о смерти Жириновского — распространился 25 марта. Его опровергли представители ЛДПР и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он посоветовал сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, сложить полномочия.

Помощник вице-спикера Госдумы Борис Чернышов заявил, что фейки намеренно вбросили перед встречей фракции ЛДПР с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

ЛПР заявила о намерении подать в суд на СМИ, опубликовавшие ложные данные. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию «неприличной уткой».