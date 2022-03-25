Сенатор Пронюшкин извинился за фейк о смерти Жириновского

Член Совета Федерации Александр Пронюшкин извинился за публикацию о якобы смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Парламентарий написал об этом в своем Telegram-канале, скриншот из которого разлетелся по социальным сетям.

«Приношу свои извинения за публикацию на моем канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском. Пост удален, причастные к публикации понесут ответственность», — написал сенатор.

Источник фото: соцсети

Ранее Пронюшкин написал, что Жириновский якобы умер в московской клинике.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о смерти политика. Председатель нижней палаты парламента написал, что состояние Жириновского действительно тяжелое, но он жив. Ему сделали КТ, врачи продолжают бороться за него. Володин пожелал Жириновскому выздоровления.

Хабаровский губернатор Михаил Дегтярев также подтвердил, что лидер ЛДПР жив.

В Минздраве тоже отреагировали на публикации о Жириновском. В ведомстве сообщили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи оказывают ему помощь.