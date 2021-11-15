Сенатор предложил ввести наказания за недопуск газовиков в квартиру

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил наказывать жильцов, не желающих пускать специалистов по ремонту и проверке газового оборудования в квартиру. Письмо с такой инициативой он направил помощнику президента России Максиму Орешкину, о чем написал ТАСС.

«Необходимо разрешить вопрос и об установлении ответственности за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и работ по его техническому диагностированию», — указал в своем сообщении Кутепов.

При этом он предложил ввести ответственность за недопуск сотрудников организаций, которые проверяют, чистят и в случае необходимости ремонтируют дымовые каналы и вентиляцию. По его мнению, наказывать стоит и за отказ впустить представителя аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации в случае необходимости приостановки и возобновления подачи горючего или устранения аварийной ситуации. Какие именно санкции захотел ввести чиновник, не уточняется.

Кутепов добавил, что наказание жильцов, согласно его инициативе, возможно только после сообщения им о планах на проведение работ в определенном порядке. Также представитель Совфеда предложил выдавать газовикам лицензии.