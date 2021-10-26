Сенатор предложил вариант снижения долгов регионов

Государственный долг российских регионов увеличился в 2020 году более чем на 18%. А с начала сентября 2021 года показатель подрос еще на два с половиной процента. Глава Бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов рассказал, как можно выйти из этой ситуации. Об этом написала «Парламентская газета».

По словам Артамонова, необходимо предусмотреть ежегодную индексацию дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов не ниже уровня инфляции.

«Рост долговых обязательств наблюдается в 23 субъектах, из них значительный — в 4,8 раза — в Москве, в Тыве — на 54,7 процента, в Башкортостане — на 47,6 процента, в Ингушетии — на 46,6 процента, в Томской области — на 38,8 процента, в Ярославской — на 33,8 процента и в Ульяновской — на 21,1 процента», — сообщил он.

В Совфеде также считают, что необходимо разработать дополнительные меры по поэтапному снижению объемов муниципального долга без увеличения госдолга соответствующего субъекта.

Сейчас многие регионы сокращают долю рыночных заимствований за счет программы бюджетных кредитов. По итогам прошлого года доля задолженности по кредитам уменьшилась более чем на 4% и составила 22,8%. Однако в сентябре этого года показатели изменились. Задолженность регионов по бюджетным кредитам равна 25,6%. Значимую роль в этом вопросе сыграло предоставление льготных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов.