Сенатор предложил наказывать за треш-стримы

Стриминг в Сети необходимо сделать отягчающим обстоятельством во время назначения наказания за преступления. Такое мнение высказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

По ее словам, в содержании треш-стримов можно найти несколько составов уголовного преступления: от хулиганства и оскорбления до причинения увечий и убийства.

«Это совершенно разные по тяжести деяния. А то, что все это транслируется в Сеть в режиме реального времени, должно стать отягчающим обстоятельством при избрании наказания», — сказала сенатор в комментарии РИА «Новости».

Она считает, что разработка нормативных актов, регулирующих данную сферу, действительно назрела. Вопрос нужно обсудить с экспертами. Во время весенней сессии в Совете Федерации должен пройти круглый стол, которые будет посвящен и этой проблеме.

Рукавишникова подчеркнула, что стримы бывают и полезными. Например, прямые трансляции театрализованных представлений. При этом она напомнила, что в последнее время стало модно снимать «хайповые» видео. Это особенно касается молодежи.

Опасность треш-стримов состоит в том, что в них человек либо рискует своей жизнью и здоровьем, либо принуждает к этом других.

«Издавна известно, что любое шоу, связанное с реальным риском, определенная публика всегда воспринимает охотно, достаточно вспомнить гладиаторские бои в Древнем Риме. Поэтому подобные стримы быстро и легко набирают популярность», — заявила сенатор.

По ее мнению, по этическим законам, подобные ролики не нужно снимать и показывать.

Совет Федерации решил разработать законопроект, запрещающий треш-стримы, после прямого эфира блогера Reeflay. Тогда находившаяся в кадре девушка умерла прямо на глазах у зрителей. Блогера арестовали. Однако его адвокат надеется на оправдательный приговор.