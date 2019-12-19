    19 декабря 2019, 17:11

    Сенатор предложил 2 способа сделать 31 декабря праздничным

    Алена Макаренко

    Существует два способа сделать 31 декабря выходным днем. Их перечислил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, сообщил сайт RT.

    «Как сделать? В рамках бюджета рабочего времени на следующий год постановлением правительства выделить этот день как красный день календаря — выходной день», — объяснил он.

    Другой вариант — предоставить это вопрос работодателям. По мнению Рязанского, это может быть даже более правильным решением. Если предприятию и начальству так будет удобнее, руководитель всегда договорится с профсоюзом и коллективом об организации работы в канун Нового года.

    Только для представителей бюджетной сферы необходимо централизованное решение. К ним относятся учители и врачи. Отдельное внимание по отношению к ним нужно, чтобы люди «не пострадали с точки зрения бюджетных учреждений». Под этим сенатор понимает, что соотечественники должны без проблем пользоваться услугами госучреждений.