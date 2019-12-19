Сенатор предложил 2 способа сделать 31 декабря праздничным

«Как сделать? В рамках бюджета рабочего времени на следующий год постановлением правительства выделить этот день как красный день календаря — выходной день», — объяснил он.

Другой вариант — предоставить это вопрос работодателям. По мнению Рязанского, это может быть даже более правильным решением. Если предприятию и начальству так будет удобнее, руководитель всегда договорится с профсоюзом и коллективом об организации работы в канун Нового года.

Только для представителей бюджетной сферы необходимо централизованное решение. К ним относятся учители и врачи. Отдельное внимание по отношению к ним нужно, чтобы люди «не пострадали с точки зрения бюджетных учреждений». Под этим сенатор понимает, что соотечественники должны без проблем пользоваться услугами госучреждений.