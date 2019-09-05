Сенатор: посягательства на Курильские острова будут пресекаться

Абэ предложил Путину заключить мирный договор Подробнее

Член Совета Федерации Олег Морозов отметил, что для претензий Японии нет никаких юридических оснований. Острова вошли в состав России по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет страны над Курильскими островами не подлежит сомнениям.

«По этим итогам Курильские острова являются территорией России. Что там строится, какие заводы, это абсолютное суверенное право Российской Федерации и любые посягательства на наш суверенитет в этой части будут пресекаться по дипломатическим и политическим каналам. Япония ведет себя, на мой взгляд, абсолютно недальновидно, потому что у них на столе лежат наши предложения, сформулированные Владимиром Владимировичем Путиным. Их смысл состоит в том, что начинать обсуждения любых спорных вопросов надо с подписания мирного договора без каких-либо условий», — сказал сенатор.

По словам Морозова, действия Японии выходят за рамки международного права, а также нормальных добрососедских отношений, которые в последнее время установились. Он отметил, что в результате подписания соглашения без всяких условий между странами «появится форточка возможностей для обсуждения каких-либо тем».