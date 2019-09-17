Сенатор ответила на заявление о «формуле Зеленского» по прекращению войны в Донбассе

Раскрыта «формула Зеленского» по прекращению войны в Донбассе Подробнее

Сенатор напомнила о словах российского президента Владимира Путина о том, что Украине необходимо перейти от дорожных карт к документу, который зафиксирует реальную картину и выход из сложившейся в Донбассе ситуации.

«„Формула Штайнмайера“ должна действовать. Но чем были неудобны минские соглашения? Сперва должно состоятся политическое решение вопроса, потом — закрытие границ и прочее. Почему в главу ставится политическое решение вопроса? Потому, что это безопасность людей, находящихся на территории Донбасса», — объяснила Тимофеева.

По ее словам, без политической гарантии жители юго-востока могут стать заложниками, поскольку украинцы, которые «творили зло в Донбассе», никуда не делись. Она напомнила, что Украина при правлении Петра Порошенко брала в заложники людей. В связи с этим заявление о «формуле Зеленского» выглядит как подтверждение факта о том, что Киев продолжит прежнюю политику.

«Это заявление [о «формуле Зеленского“] даже не ультиматум нам, как стороне, которая взяла на себя обеспечение гарантий безопасности в политическом плане жителей Донбасса. Это констатация факта, что Киев будет действовать по жесткому сценарию», — добавила Тимофеева.

Ранее Пристайко объяснил, что «формула Зеленского» для прекращения войны в Донбассе предусматривает не только обмен удерживаемыми лицами, но и «радикальные меры».