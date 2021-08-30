Сенатор ответил украинскому политику на заявление о возвращении Крыма

Сенатор от Крыма и член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков ответил на заявление бывшего замглавы МИД Украины Александра Чалого о возможностях возвращения Крыма Украине. Об этом написали NEWS.ru.

Чалый заявил, что присоединить полуостров к Украине можно, добившись «разрушения России» или, создав «успешное украинское государство», к которому регионы РФ захотят присоединиться сами.

По мнению Цекова, Украина не сможет в ближайшее время сделать скачок в развитии.

«Понятное дело, что ни первого, ни второго не будет. Не будет распада России. [Чалый] и сам это признает. В обозримом будущем не будет Украина самой развитой страной Европы. Тем более не будет более развитой, чем Россия. Тем самым он признает, что Крым будет вечно в составе России», — заявил Цеков.