Президенты США и Польши не смогут воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2», но будут пытаться его притормозить. Такое мнение выразил сенатор Владимир Джабаров.

«Я думаю, что Западная Европа с этим не смирится. Особенно Германия, которая заинтересована в российском газе. Польша стала американской марионеткой и не имеет своей политики, полностью повторяет слова старшего брата», — сказал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров RT, комментируя заявления Анджея Дуды и Дональда Трампа.

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Накануне Трамп и Дуда провели в Белом доме переговоры, в ходе которых пришли к выводу, что газопровод «Северный поток — 2» является угрозой энергетической безопасности Европы. В заявлении по итогам переговоров также говорится, что они обсудили, как лучше остановить этот проект.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух нитей газопровода через Балтийское море. Он пройдет через территории России, Финляндии, Швеции, Дании к берегам Германии. Его планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года. Пропускная способность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро.