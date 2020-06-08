Сенатор оценил законопроект о минимальной почасовой оплате труда

Он заявил, что идея не нова. Каждый раз, когда заходит речь о повышении МРОТ, начинают говорить и о часовой оплате труда. Пока данные инициативы не приживались.

«Сейчас… ситуация на рынке труда достаточно серьезно видоизменится, появятся такие виды, как работа на удалении, и вполне возможно, что эта инициатива может найти своё отражение в новой системе трудовых отношений», — пояснил сенатор.