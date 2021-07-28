Сенатор оценил слова Байдена о «проблемах» Путина

Член Совфеда Владимир Джабаров обсудил с «Газетой.ru» слова президента США Джо Байдена о том, что у российских властей есть «проблемы», поскольку экономика страны опирается лишь на нефтяные ресурсы и ядерное оружие.

«Это прекрасно, что они заботятся о нашем ядерном оружии. Но я, честно говоря, не уверен, где оно хранится надежнее у нас или у американцев, учитывая число беспорядков, которые начались после избрания президента Байдена, учитывая движение BLM, которое раскололо Америку на две части», — заметил парламентарий.

Он подчеркнул, что российское ядерное оружие находится под жестким контролем руководства страны и военных. По его словам, общество в РФ весьма стабильно, а какие-то политические катаклизмы власти не допустят.

Джабаров добавил, что кроме обороны страна занимается и другими делами. В частности, строятся новые заводы, дороги, самолеты и корабли.

«И все силы сейчас брошены именно на решение конкретных задач в народном хозяйстве: заводы, фабрики, освоение новых месторождений, и самое главное, повышение жизненного уровня людей», — подытожил собеседник издания.