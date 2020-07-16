Сенатор оценил идею штрафовать шумных соседей
Предложение штрафовать на 50 тысяч за нарушение тишины в жилых домах по ночам вряд ли поддержат. Так считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Об этом сообщил RT.
По словам сенатора, штрафы — это крайняя мера. Также Рязанский считает, что 50 тысяч за такое правонарушение — слишком крупная сумма.
«Надо ли поднимать до 50 тысяч — не знаю, сомневаюсь, что поддержат такую инициативу. Я думаю, что предельная сумма до 10 тысяч рублей вполне достаточная для такой формы наказания за содеянное», — заключил он.