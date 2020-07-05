Сенатор отказался принимать ДНР и ЛНР в состав России
Так он отреагировал на слова бывшего премьер-министра ДНР Александра Бородая о скором вхождении Донецкой и Луганской республик в состав России.
«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации (де-факто они уже являются частью РФ), а станут таковой и де-юре», — предсказывал Бородай.
По словам Джабарова, Россия «до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территорией Украины. Хотя Украина считает это чужими территориями».
«Россия никогда не рассматривала Донбасс — Луганск, Донецк — как необходимые ей регионы. Мы рассматривали эти регионы как территории, где проживают русскоязычные люди. Русские по национальности и многие русские по духу», — заявил Джабаров радиостанции «Говорит Москва».
По словам сенатора, Киев затягивает признание особого статуса ДНР и ЛНР, закрепленного в минских соглашениях. И «всячески пытается уклониться» от реализации этих договоренностей.