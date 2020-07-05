Сенатор отказался принимать ДНР и ЛНР в состав России

Россия никогда не рассматривала самопровозглашенные республики Донбасса «как необходимые ей регионы». Об этом заявил член Совета Федерации, замглавы комитета по международным делам Владимир Джабаров.

Так он отреагировал на слова бывшего премьер-министра ДНР Александра Бородая о скором вхождении Донецкой и Луганской республик в состав России.

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации (де-факто они уже являются частью РФ), а станут таковой и де-юре», — предсказывал Бородай.

По словам Джабарова, Россия «до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территорией Украины. Хотя Украина считает это чужими территориями».

«Россия никогда не рассматривала Донбасс — Луганск, Донецк — как необходимые ей регионы. Мы рассматривали эти регионы как территории, где проживают русскоязычные люди. Русские по национальности и многие русские по духу», — заявил Джабаров радиостанции «Говорит Москва».

По словам сенатора, Киев затягивает признание особого статуса ДНР и ЛНР, закрепленного в минских соглашениях. И «всячески пытается уклониться» от реализации этих договоренностей.