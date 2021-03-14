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    14 марта 2021, 03:38

    Сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев умер от остановки сердца

    Кирилл Фролов

    Умер зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Михаил Пономарев. Сенатору было 67 лет.

    Сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев умер от остановки сердца

    По данным источников ТАСС и РБК в аппарате верхней палаты парламента, Пономарев скончался 13 марта от остановки сердца.

    «Это не связано с коронавирусом. Буквально в пятницу он чувствовал себя нормально», — сообщил собеседник агентства.

    Пономарев представлял в Совфеде Тюменскую область. Его полномочия завершались в сентябре этого года. До работы в российском парламенте он был депутатом Тюменской областной думы.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями председателю Тюменской областной думы Сергею Корепанову.

    Пономарева, как сообщил «Интерфакс», она назвала ответственным и опытным государственным деятелем, который «всю свою жизнь посвятил служению отечеству» и «внес значимый вклад в социально-экономическое развитие» Уральского федерального округа.