Сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев умер от остановки сердца

Умер зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Михаил Пономарев. Сенатору было 67 лет.

По данным источников ТАСС и РБК в аппарате верхней палаты парламента, Пономарев скончался 13 марта от остановки сердца.

«Это не связано с коронавирусом. Буквально в пятницу он чувствовал себя нормально», — сообщил собеседник агентства.

Пономарев представлял в Совфеде Тюменскую область. Его полномочия завершались в сентябре этого года. До работы в российском парламенте он был депутатом Тюменской областной думы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями председателю Тюменской областной думы Сергею Корепанову.

Пономарева, как сообщил «Интерфакс», она назвала ответственным и опытным государственным деятелем, который «всю свою жизнь посвятил служению отечеству» и «внес значимый вклад в социально-экономическое развитие» Уральского федерального округа.