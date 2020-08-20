Сенатор от Курганской области рассказал о своих карьерных планах

Лисовской заявил, что останется и продолжит работать «на благо коллег». Также он уточнил, что проработал в регионе 15 лет и уже считает себя курганцем.

«Я остался замсекретаря политсовета реготделения „Единой России“», — рассказал Лисовский.

Кроме того он пояснил, что планирует представлять интересы аграриев.