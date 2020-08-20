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    20 августа 2020, 18:25

    Сенатор от Курганской области рассказал о своих карьерных планах

    Дарья Морозова

    Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский рассказал, что не планирует уходить из региона. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Лисовской заявил, что останется и продолжит работать «на благо коллег». Также он уточнил, что проработал в регионе 15 лет и уже считает себя курганцем.

    «Я остался замсекретаря политсовета реготделения „Единой России“», — рассказал Лисовский.

    Кроме того он пояснил, что планирует представлять интересы аграриев.

    Новости SMI.FM