Сенатор от Крыма ответила на идею Жириновского ликвидировать Совет Федерации

«Совершенно очевидно, что в условиях высокого социального напряжения, связанного с пандемией коронавируса, необходимы решения, которые бы укрепляли в людях уверенность в завтрашнем дне, объединяли общество, способствовали развитию и укреплению государства. Я твердо уверена, что подобного рода призывы этому не способствуют», — отметила Ковитиди.

По ее мнению, лидеру партии ЛДПР не стоит заниматься «дешевым популизмом».

«Пандемия коронавирусной инфекции обнажила целый ряд вопросов, на который необходимо ответить обществу, государству и каждому из нас. Нам нужно прекратить собирать негативную энергетику и распространять ее вокруг себя. Я твердо в этом уверена. Мы должны наконец-то перестать заниматься дешевым популизмом и развивать протестный электорат, который есть в любом, даже процветающем, обществе», — пояснила Ковитиди.

Сенатор от Крыма заметила, что плохие последствия подобной инициативы видны на примере Украины.

«Мы сегодня должны созидать, а если есть какие-то вопросы к государству, то мы сами с этими вопросами и разберемся. Но раскачивать лодку мы никому не должны позволять, и тем более мы не должны сегодня говорить об изменении государственного устройства. Нам сегодня нужна позитивная повестка», — резюмировала Ковитиди.

Ранее Владимир Жириновский предложил подумать о ликвидации верхней палаты парламента.