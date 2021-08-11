Сенатор от ХМАО прокомментировал слухи о завершении политической карьеры

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в Совете Федерации Юрий Важенин рассказал про возможное завершение политической карьеры. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на слова Важенина.

«Возможно, снимаюсь (с выборов в Думу ХМАО — прим. ред.). Через пару дней точно скажу», — ответил сенатор. По его словам, нужно дать дорогу молодым.

Важенин мог бы вновь оказаться в Совфеде при успешном прохождении в региональный парламент. Его отказ от участия в выборах может ослабить позиции «Единой России» во время голосования в Сургуте, отметило информагентство.