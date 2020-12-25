Сенатор осудил планы Киева помешать опреснению воды в Крыму

«Это вообще выходит за рамки общепризнанных международных стандартов. Они такими вещами дают возможность международному сообществу вообще разобраться в истинной сущности руководства нынешней Украины», — подчеркнул Цеков.

Как он заметил, власти Украины считают, что мнение о принадлежности Крыма к их стране дает им право на заявления такого рода. По мнению Цекова, здравомыслящие политики должны понимать, что эти высказывания являются вмешательством во внутренние дела РФ.