Сенатор одобрил законопроект о «приземлении» IT-гигантов

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов выразил мнение о принятом Госдумой проекте о «приземлении» IT-гигантов. Об этом сообщил RT.

Он считает, что это полезный документ. Сенатор также уверен, что это эффективный способ «реально принудить недобросовестных участников виртуальной сферы соблюдать законодательство стран, на территории которых они де-факто работают».

«Эти компании руководствуются чем угодно, кроме российских законов, которые устанавливают определенные правила для всех, в том числе для IT-компаний», — заключил Климов.