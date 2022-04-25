Сенатор не исключил роста радикализма во Франции в адрес России после победы Макрона

Эммануэль Макрон, который победил на выборах президента Франции, в скором времени может активизировать внешнюю политику. При этом по отношению к России можно ожидать повышения градуса радикализма. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, так как у Макрона нет решения по выводу экономики страны из кризиса и по миграционной проблеме, он сосредоточится на внешней политике. Вероятно, французский лидер будет говорить об экологической и энергетической безопасности.

«Ожидаю повышения градуса радикализма Парижа на российском направлении, причем с прицелом не столько на содействие решению украинских проблем, сколько на демонстрацию любой ценой национального французского флага», — написал Косачев в Telegram-канале.

Сенатор добавил, что победа другого кандидата — Марин Ле Пен — могла бы стать целым событием. При этом переизбрание Макрона на пост главы страны он назвал «не более чем новостью».

Косачев отметил, что Макрону повезло. По его мнению, он бы не выиграл выборы, если бы не повестка последних лет: эпидемия коронавируса, усиление протестных настроений в самой Франции, турбулентность международной политики.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции во втором туре.