Сенатор назвал здравым заявление оппозиции Черногории
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление лидера оппозиции Здравко Кривокапича. Об этом сообщил RT.
Кривокапич выразил мнение, что Черногории не следовало поддерживать антироссийские санкции. Цеков согласился с ним и назвал его слова здравыми.
«В интересах Черногории укреплять связи с Россией. Она действительно понесла очень большие потери от санкционной политики, которой она стала придерживаться», — считает сенатор.