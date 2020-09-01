Сенатор назвал здравым заявление оппозиции Черногории

Кривокапич выразил мнение, что Черногории не следовало поддерживать антироссийские санкции. Цеков согласился с ним и назвал его слова здравыми.

«В интересах Черногории укреплять связи с Россией. Она действительно понесла очень большие потери от санкционной политики, которой она стала придерживаться», — считает сенатор.