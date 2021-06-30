Сенатор назвал Украину «абсолютно несамостоятельной страной»

Член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков обсудил с RT слова главы государства Владимира Путина о том, что его украинский коллега Владимир Зеленский отдал свою страну под внешнее управление.

«Они фактически с 2014 года в своих действиях руководствовались тем, что им указывали из-за пределов Украины. Где-то сопротивлялся вот этим указкам извне Янукович. Это закончилось его свержением путем конституционного переворота», — напомнил сенатор.

По его словам, очевидно, что в вопросах управления Украиной Зеленский абсолютно несамостоятелен. Цеков объяснил, что основная проблема страны заключается в том, что киевские власти не могут строить свою политику, опираясь на собственное понимание.

«Они обязательно должны спрашивать, как к этому относятся США, представители Евросоюза в меньшей степени. Абсолютно несамостоятельная страна оказалась на сегодняшний день», — констатировал сенатор.