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    30 июня 2021, 17:07

    Сенатор назвал Украину «абсолютно несамостоятельной страной»

    Артур Блянихов

    Член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков обсудил с RT слова главы государства Владимира Путина о том, что его украинский коллега Владимир Зеленский отдал свою страну под внешнее управление.

    «Они фактически с 2014 года в своих действиях руководствовались тем, что им указывали из-за пределов Украины. Где-то сопротивлялся вот этим указкам извне Янукович. Это закончилось его свержением путем конституционного переворота», — напомнил сенатор.

    По его словам, очевидно, что в вопросах управления Украиной Зеленский абсолютно несамостоятелен. Цеков объяснил, что основная проблема страны заключается в том, что киевские власти не могут строить свою политику, опираясь на собственное понимание.

    «Они обязательно должны спрашивать, как к этому относятся США, представители Евросоюза в меньшей степени. Абсолютно несамостоятельная страна оказалась на сегодняшний день», — констатировал сенатор.