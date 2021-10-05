Сенатор назвал Саакашвили глупым человеком и позером после письма Зеленскому

Сенатор Владимир Джабаров обсудил с Life сообщение о том, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому письмо, в котором назвал себя «личным узником» главы РФ Владимира Путина.

«Ну что можно ответить на слова этого глупого человека, этого позера? Что он является не узником Путина, а узником грузинского правосудия, поскольку он арестован по решению суда в Грузии», — заметил парламентарий.

По его словам, то, что заявляет Саакашвили в своем письме Зеленскому не стоит ломаного гроша. Он подчеркнул, что экс-президент Грузии повинен в смерти нескольких десятков российских миротворцев. По мнению Джабарова, взывать к Зеленскому дело неблагодарное, поскольку у президента Украины хватает своих проблем.

«Европейцы на это письмо даже не обратят внимание, потому что их достали и Саакашвили, и Зеленский», — добавил собеседник издания.