Сенатор назвал достижение России на переговорах с США по гарантиям безопасности

Впервые за тридцать лет Россия выступила на равных с США в ходе переговоров по гарантиям безопасности, велся диалог, а не два монолога. Так охарактеризовал переговоры на странице в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его мнению, раньше США никого не подпускали к себе «на равных», включая союзников или оппонентов.

«Любые такие попытки американцы купировали в зародыше, прерывая разговор на первой фразе», — утверждает сенатор. А на этот раз, по его словам, Россия была готова прервать любой беспредметный диалог.

«Разговор состоялся, и я бы сравнил его с процедурой загрузки новой оперативной системы во все более устаревающий компьютер. Американцы выслушали, не перегорели и, надеюсь, услышали», — подвел итог Косачев.

В Женеве ранее завершились переговоры по стратегической стабильности между Россией и США. Они прошли за закрытыми дверьми и длились около семи с половиной часов. Предварительную встречу в формате рабочего ужина провели накануне. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал состоявшийся разговор сложным и деловым одновременно. Он указал на готовность России выслушать позицию Соединенных Штатов.