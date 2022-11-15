Власть 15 ноября 2022, 16:21 Сенатор Морозов сложил полномочия ради работы в Африке Сенатор от Рязанской области отказался от текущей должности ради работы в АФРОКОМ РИА «Новости»

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Сенатор от заксобрания Рязанской области Игорь Морозов запросил сложение полномочий из-за предстоящего перехода на новую работу. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

«Написал заявление с сегодняшнего дня. Уезжаю из России», — сказал сенатор.

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По его словам, он планирует находиться в Африке на постоянной основе. Там Морозов намерен работать по экономическому направлению в рамках возглавляемого им Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ).

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Сенатор заявил, что поедет в регионы, где есть офисы этой организации. Среди них он выделил Эфиопию, Уганду и Гамбию.

Также Морозов рассказал, почему решил сосредоточиться на работе в Африке. По его словам, в последнее время Россия заинтересована в развитии отношений со государствами этого региона. Он отметил, что африканский рынок становится ключевым для его страны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о поставках зерна в этот регион. Эти его слова процитировал RT. Он отметил, что суммарный вес этих поставок в Африку и Азию составил 10,5 миллиона тонн.