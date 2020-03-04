Парламентарий напомнил, что Украины получила газовый контракт с Россией, поэтому ей выгодны санкции против «Северного потока — 2». Таким образом, выступая за ограничительные меры, Киев хочет «испортить ужин» Европе.

Однако, несмотря на ввод очередных рестрикций, все прекрасно понимают, что ни консорциум, ни европейские страны не откажутся от голубого топлива из России.

«Это игра на то, чтобы испортить настроение европейцам, но не победить. Украина пощекочет собственное самолюбие. Думаю, эта история ничем серьезным не кончится», — подытожил член Совфеда.