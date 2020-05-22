Сенатор Морозов отреагировал на выход США из Договора по открытому небу

По мнению парламентария, выход американских партнеров из различных договоренностей говорит о том, что они хотят получить одностороннее преимущество за счет создания новых образцов оружия. Морозов выразил уверенность, что подобная стратегия не принесет США никаких дивидендов.

«Как показывает опыт послевоенного соперничества в различных видах вооружения, никто не может получить долгосрочных односторонних преимуществ», — обратил внимание собеседник информагентства.

Он заметил, что баланс сил рано или поздно восстанавливается, но с большими потерями для мировой безопасности.