  • Сенатор Морозов отреагировал на отказ американских конгрессменов включать Россию в G7

    31 октября 2019, 11:07

    Артур Блянихов

    Сенатор Олег Морозов обсудил с RT сообщение о том, что американские законодатели приняли резолюцию против включения России в «Большую семерку».

    Конгрессмены США приняли резолюцию против России в G7

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    По мнению парламентария, эта резолюция говорит о стремлении законодателей продемонстрировать главе государства Дональду Трампу, что Конгресс не поддерживает его желание возродить формат G8. У хозяина Белого дома два варианта — либо публично объявить конгрессменам войну, либо развести руками и согласиться.

    «Президенту дают понять, что с ним категорически не согласны», — заметил член комитета Совфеда по международным делам.

    По его словам, эта абсолютная американская история, внутриполитическая драка, которая не имеет никакого отношения к реальным отношениям Вашингтона и Москвы.