Сенатор Морозов отреагировал на отказ американских конгрессменов включать Россию в G7

Конгрессмены США приняли резолюцию против России в G7 Подробнее

По мнению парламентария, эта резолюция говорит о стремлении законодателей продемонстрировать главе государства Дональду Трампу, что Конгресс не поддерживает его желание возродить формат G8. У хозяина Белого дома два варианта — либо публично объявить конгрессменам войну, либо развести руками и согласиться.

«Президенту дают понять, что с ним категорически не согласны», — заметил член комитета Совфеда по международным делам.

По его словам, эта абсолютная американская история, внутриполитическая драка, которая не имеет никакого отношения к реальным отношениям Вашингтона и Москвы.