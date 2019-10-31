Сенатор Морозов отреагировал на отказ американских конгрессменов включать Россию в G7
Сенатор Олег Морозов обсудил с RT сообщение о том, что американские законодатели приняли резолюцию против включения России в «Большую семерку».
Конгрессмены США приняли резолюцию против России в G7Подробнее
По мнению парламентария, эта резолюция говорит о стремлении законодателей продемонстрировать главе государства Дональду Трампу, что Конгресс не поддерживает его желание возродить формат G8. У хозяина Белого дома два варианта — либо публично объявить конгрессменам войну, либо развести руками и согласиться.
«Президенту дают понять, что с ним категорически не согласны», — заметил член комитета Совфеда по международным делам.
По его словам, эта абсолютная американская история, внутриполитическая драка, которая не имеет никакого отношения к реальным отношениям Вашингтона и Москвы.